Поезд сошел с рельсов на японском острове Хоккайдо после наезда на медведя

Поезд в Японии сошел с рельсов из-за медведя Поезд сошел с рельсов на японском острове Хоккайдо после наезда на медведя

Москва31 окт Вести.Первый вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на острове Хоккайдо после столкновения с медведем сообщила железнодорожная компания JR Hokkaido. Инцидент произошел на линии между городами Асахикава и Вакканай.

По данным компании, в результате происшествия никто не пострадал. При этом пассажиры оставались в поезде всю ночь с 30 на 31 октября: машинист не исключал, что зверь лишь ранен и поэтому представляет опасность.

Утром людей отвезли до ближайшей станции на такси, движение по трассе тем не менее остановлено. Когда его получится восстановить, в JR Hokkaido пока сообщить не могут.

Жертвами нападений медведей в Японии с апреля по начало сентября текущего года стали 6 человек, почти 30 получили ранения и увечья, говорится в докладе японского министерства охраны окружающей среды. Появления зверей вблизи населенных пунктов за этот период фиксировали по всей стране почти 17,4 тыс. раз - максимум за последние пять лет, отмечается в документе.

Ущерб жителям Хоккайдо от вылазок медведей в 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта 2026 года, составил 487 млн иен (более $3 млн) и оказался наибольшим за все время ведения такой статистики с 1991 года. Потери подобного рода растут третий год подряд: медведи разоряют посевы кукурузы и сахарной свеклы, а также фруктовые сады.