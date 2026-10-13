Москва13 октВести.Как минимум шесть человек погибли и еще 30 получили ранения из-за схода с рельсов пассажирского поезда в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, сообщает телеканал Geo со ссылкой на полицию и спасателей.
Состав следовал из Карачи в Пешавар. По словам одного из пассажиров, инцидент произошел во вторник около 5.15 по местному времени (3.15 мск). Отмечается, что рельсов сошли все 14 вагонов поезда вблизи моста Шер-Шах в городе Мултан.
По меньшей мере шесть пассажиров погибли и еще 30 получили раненияговорится в сообщении
Пострадавших доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее самолет индийской авиакомпании IndiGo экстренно приземлился в Хайдарабаде из-за возгорания пауэрбанка одного из пассажиров на борту.