Geo: шесть человек погибли и 30 ранены при сходе поезда с рельсов в Пакистане

Поезд сошел с рельсов в Пакистане: шесть человек погибли, десятки ранены Geo: шесть человек погибли и 30 ранены при сходе поезда с рельсов в Пакистане

Москва13 окт Вести.Как минимум шесть человек погибли и еще 30 получили ранения из-за схода с рельсов пассажирского поезда в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, сообщает телеканал Geo со ссылкой на полицию и спасателей.

Состав следовал из Карачи в Пешавар. По словам одного из пассажиров, инцидент произошел во вторник около 5.15 по местному времени (3.15 мск). Отмечается, что рельсов сошли все 14 вагонов поезда вблизи моста Шер-Шах в городе Мултан.

По меньшей мере шесть пассажиров погибли и еще 30 получили ранения говорится в сообщении

Пострадавших доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее самолет индийской авиакомпании IndiGo экстренно приземлился в Хайдарабаде из-за возгорания пауэрбанка одного из пассажиров на борту.