Около 30 учеников и учитель погибли при обрушении крыши в пакистанской школе

В школе в Пакистане обрушилась крыша, погибли учитель и дети Около 30 учеников и учитель погибли при обрушении крыши в пакистанской школе

Москва15 окт Вести.Обрушение крыши произошло в частной школе в пакистанском городе Пешавар, в результате чего погибли учитель и около 30 учеников. Об этом пишет CBS News со ссылкой на данные местных властей.

Трагедия произошла вскоре после начала первого урока в образовательном центре Аль-Хайр в юго-западном районе Дир.

Почти 30 учеников и учитель погибли в четверг, когда обрушилась крыша частной школы... Причина обрушения осталась неясной, но, по словам свидетеля, здание "не подходило" для использования в качестве школы говорится в публикации

Отмечается, что учреждение располагалось в относительно небольшом двухэтажном жилом доме на узкой улице. Из-за этого спасательных службам было трудно быстро добраться до места происшествия.