Al Jazeera: число погибших при взрыве у школы в Афганистане увеличилось до 22

Число погибших при взрыве у школы в Афганистане выросло до 22, раненых – до 147 Al Jazeera: число погибших при взрыве у школы в Афганистане увеличилось до 22

Москва29 ноя Вести.Число погибших при взрыве рядом со школой в Афганистане возросло до 22, раненых – до 147. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на неназванного чиновника из правительства страны.

Взрыв произошел утром в субботу, 28 ноября, рядом со средней школой в городе Асадабад, административном центре провинции Кунар​​​. Официальный представитель МВД страны Абдул Матин Кани сообщал о десяти погибших и 110 раненых.

Число погибших при взрыве у школы в Афганистане возросло до 22, раненых – до 147 сказано в сообщении телеканала

Ранее представитель МВД Афганистана заявил, что предварительное расследование указывает на то, что ЧП произошло на складе взрывчатых веществ, расположенном рядом со школой и принадлежащем горнодобывающим компаниям. Он назвал причиной произошедшего "халатность и недостаточную осторожность".