Муджахид: девять афганцев погибли при ударах Пакистана

Власти Афганистана сообщили о девяти погибших от ударов Пакистана Муджахид: девять афганцев погибли при ударах Пакистана

Москва1 окт Вести.По меньшей мере, девять человек погибли, 11 пострадали при авиаударах Пакистана по Афганистану, заявил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в соцсети X.

Пакистанские военные подвергли бомбардировкам провинции Кунар и Гильменд, что привело к гибели мирных жителей. От ударов также разрушены три здания отметил Муджахид

МИД Афганистана 24 сентября вызвал временного поверенного в делах Пакистана в Кабуле по поводу ударов пакистанских военных по провинциям Кандагар, Хост и Пактия.