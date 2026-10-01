Москва1 октВести.По меньшей мере, девять человек погибли, 11 пострадали при авиаударах Пакистана по Афганистану, заявил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в соцсети X.
Пакистанские военные подвергли бомбардировкам провинции Кунар и Гильменд, что привело к гибели мирных жителей. От ударов также разрушены три зданияотметил Муджахид
МИД Афганистана 24 сентября вызвал временного поверенного в делах Пакистана в Кабуле по поводу ударов пакистанских военных по провинциям Кандагар, Хост и Пактия.