Tolonews: Пакистан нанес удары по городу Кандагар на юге Афганистана

Tolonews: ВС Пакистана ударили по городу Кандагар на юге Афганистана Tolonews: Пакистан нанес удары по городу Кандагар на юге Афганистана

Москва24 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) Пакистана нанесли удары по городу Кандагар на юге Афганистана, сообщает портал Tolonews со ссылкой на представителя афганских властей Забиуллу Моджахеда.

Пакистанские военные совершили атаку в пустынной местности в девятом квартале Кандагара приводит портал слова Моджахеда

При этом удары не нанесли какого-либо ущерба, утверждает представитель афганских властей.

Несмотря на сильный взрыв, который услышали во всех районах Кандагара, правоохранители заверили жителей, что причин для беспокойства нет.

Между тем истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана и несколько раз пролетели над провинциями Хост и Пактия. Полеты истребителей вызвали панику среди местного населения.