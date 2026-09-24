Москва24 сенВести.Вооруженные силы (ВС) Пакистана нанесли удары по городу Кандагар на юге Афганистана, сообщает портал Tolonews со ссылкой на представителя афганских властей Забиуллу Моджахеда.
Пакистанские военные совершили атаку в пустынной местности в девятом квартале Кандагараприводит портал слова Моджахеда
При этом удары не нанесли какого-либо ущерба, утверждает представитель афганских властей.
Несмотря на сильный взрыв, который услышали во всех районах Кандагара, правоохранители заверили жителей, что причин для беспокойства нет.
Между тем истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана и несколько раз пролетели над провинциями Хост и Пактия. Полеты истребителей вызвали панику среди местного населения.