В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан произошел взрыв, 11 человек погибли

Взрыв в Пакистане унес жизни 11 человек, более 30 пострадали В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан произошел взрыв, 11 человек погибли

Москва26 сен Вести.В городе Дера-Исмаил-Хан прогремел взрыв. По предварительным данным, 11 человек погибли на месте, более 30 пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пострадавших доставили в больницы, медики оказывают им помощь. О причинах взрыва и подробностях произошедшего пока не сообщается.

Дера-Исмаил-Хан расположен в провинции Хайбер-Пахтунхва примерно в 350 километрах к юго-западу от Исламабада.

Ранее в Пакистане произошел теракт в мечети города Кохат. В результате взрыва погиб 31 человек. Взрывы в Пакистане происходят на фоне обострения отношений с Афганистаном.