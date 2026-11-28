TOLOnews: в результате взрыва в афганской школе 7 человек погибли, 97 пострадали

В результате взрыва в афганской школе 7 человек погибли, 97 пострадали TOLOnews: в результате взрыва в афганской школе 7 человек погибли, 97 пострадали

Москва28 ноя Вести.В результате взрыва в школе в афганской провинции Кунар 7 человек погибли, 97 пострадали. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на местную полицию.

Ранее ресурс сообщил, что ЧП произошло в 10.00 по местному времени (08.30 мск).

В результате инцидента погибли 7 человек, 97 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным телеканала, источником взрыва было вещество, которое хранилось в доме неподалеку от учебного заведения и предназначалось для проведения горных работ.