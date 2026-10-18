Global News: семь человек погибли при взрыве на военной базе в Канаде

Взрыв на военной базе в Канаде унес жизни семи человек Global News: семь человек погибли при взрыве на военной базе в Канаде

Москва18 окт Вести.На канадской военной базе Уэйнрайт прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул крупный пожар. В результате ЧП есть погибшие и раненые, сообщает телеканал Global News со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о базе в канадской провинции Альберта. Во время учений с боевой стрельбой на объекте произошел взрыв газопровода или газовой скважины. После этого вспыхнул мощный пожар, который стремительно начал распространятся по территории из-за сильного ветра.

По меньшей мере семь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва и пожара на канадской военной базе Уэйнрайт говорится в заявлении

На месте трагедии работают оперативные службы. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.