Москва18 октВести.Крупный пожар вспыхнул на военной базе "Уэйнрайт" в канадской провинции Альберта, заявила премьер-министр провинции Даниэль Смит в соцсети X.
Нам известно о крупном и трагическом пожаре, разгоревшемся на базе канадских вооруженных сил "Уэйнрайт"отметила Смит
Пожар затронул многих военных, и власти Альберты находятся в тесном контакте с правительством Канады и премьер-министром страны Марком Карни, заявила Смит.
Карни назвал пожар "серьезным" происшествием, но не привел подробностей.