На военной базе в канадской Альберте вспыхнул крупный пожар

Крупный пожар вспыхнул на военной базе в канадской провинции Альберта На военной базе в канадской Альберте вспыхнул крупный пожар

Москва18 окт Вести.Крупный пожар вспыхнул на военной базе "Уэйнрайт" в канадской провинции Альберта, заявила премьер-министр провинции Даниэль Смит в соцсети X.

Нам известно о крупном и трагическом пожаре, разгоревшемся на базе канадских вооруженных сил "Уэйнрайт" отметила Смит

Пожар затронул многих военных, и власти Альберты находятся в тесном контакте с правительством Канады и премьер-министром страны Марком Карни, заявила Смит.

Карни назвал пожар "серьезным" происшествием, но не привел подробностей.