Лесной пожар в Канаде заставил эвакуироваться 20 тысяч человек

Сильный лесной пожар в Канаде заставил 20 тысяч человек покинуть свои дома Лесной пожар в Канаде заставил эвакуироваться 20 тысяч человек

Москва9 авг Вести.Власти канадской провинции Британская Колумбия объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после стремительно вспыхнувшего лесного пожара. Более 20 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома, сообщает газета The Guardian.

Премьер-министр провинции Дэвид Эби ввел режим ЧС на фоне более сотни пожаров, полыхающих в Британской Колумбии. При этом почти 50% пожаров остаются вне контроля из‑за жаркой, ветреной погоды и затяжной засухи.

Ночью под обязательную эвакуацию попали 12 тыс. жителей Саммерленда, а также 8 тыс. жителей районов вблизи Пичленда.

По словам Эби, некоторые жители оказались в огненной ловушке, что потребовало проведения спасательной операции. Точное количество разрушенных домов пока не установлено.

Глава Службы лесопожарной охраны Британской Колумбии Клифф Чапман оценил обстановку как "имеющую взрывоопасный характер", что затрудняет тушение и повышает риск распространения огня.

Местные власти призвали население следовать указаниям по эвакуации и сохранять бдительность, пока спасательные службы продолжают борьбу с пожарами.

Между тем финальный матч чемпионата мира по футболу (ЧМ-2026) между Испанией и Аргентиной намеревались перенести из-за сильных лесных пожаров в Канаде. Густой смог распространился по нескольким регионам Канады и США.