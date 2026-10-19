Телеканал CTV: почти 40 человек пострадали после пожара на военной базе в Канаде

СМИ: Почти 40 человек пострадали в результате пожара на канадской военной базе Телеканал CTV: почти 40 человек пострадали после пожара на военной базе в Канаде

Москва19 окт Вести.Почти 40 человек пострадали в результате пожара на военной базе Уэйнрайт в Канаде. Их госпитализировали. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на премьера канадской провинции Альберта Даниэль Смит.

Даниэль Смит сообщила, что после пожара на базе ВВС Уэйнрайт 39 человек были госпитализированы следует из сообщения телеканала

Также известно, что 19 человек из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что во время учений с боевой стрельбой на канадской военной базе произошел взрыв газопровода или газовой скважины. После этого вспыхнул мощный пожар, который стремительно начал распространятся из-за сильного ветра. В результате инцидента погибли семь человек.