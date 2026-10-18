Премьер Канады Карни: при взрыве на базе Уэйнрайт погибли четверо военных

Премьер Канады подтвердил гибель четырех военных при взрыве на базе Премьер Канады Карни: при взрыве на базе Уэйнрайт погибли четверо военных

Москва18 окт Вести.Взрыв и последовавший пожар на базе Уэйнрайт в Канаде привели к гибели четырех человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

По состоянию на данный момент четыре военнослужащих погибли, десятки других получили тяжелые ранения. Ситуация быстро меняется сказал он журналистам на брифинге

По его словам, после взрыва огонь быстро распространился и охватил базу канадских вооруженных сил Уэйнрайт, расположенную в провинции Альберта. Карни назвал произошедшее одной из самых тяжелых трагедий, случавшихся с канадскими вооруженными силами на территории страны в мирное время.

Карни также сообщил, что направил на место происшествия нескольких министров и руководство вооруженных сил. В стране объявлен траур. По распоряжению премьера на всех федеральных зданиях будут приспущены флаги.

Ранее сообщалось, что на канадской военной базе Уэйнрайт произошел сильный взрыв, после которого начался масштабный пожар.