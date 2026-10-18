В результате взрыва и пожара на базе в Канаде есть погибшие и пострадавшие

Пожару на военной базе в Канаде предшествовал взрыв В результате взрыва и пожара на базе в Канаде есть погибшие и пострадавшие

Москва18 окт Вести.Крупному пожару, который вспыхнул накануне на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта, предшествовал взрыв. В результате инцидента есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти и депутата парламента провинции Дейна Ллойда.

Причины взрыва они не назвали. Число погибших и пострадавших неизвестно. По словам Ллойда, оно "значительно".

По сведениям телеканала, возгорание распространилось на прилегающие районы, пожарные стараются его локализовать.

О пожаре на базе Уэйнрайт ранее сообщил премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит. Эту информацию подтвердил глава правительства страны Марк Карни.