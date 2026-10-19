В канадской Альберте пройдет голосование по началу процедуры отделения от страны

Канадская Альберта готовится к референдуму о возможности отделения от страны В канадской Альберте пройдет голосование по началу процедуры отделения от страны

Москва19 окт Вести.В канадской провинции Альберта в понедельник пройдет голосование, на котором жители региона выскажут свое мнение относительно возможного отделения от Канады. Об этом сообщает CBC.

По итогам может быть принято решение о начале процедуры обретения независимости от Оттавы.

В понедельник жители Альберты проголосуют за то, хотят ли они остаться провинцией в составе Канады или начать юридический процесс, ведущий к обязательному референдуму о выходе из состава страны говорится в публикации

Уточняется, что члены правительства и представители оппозиции в ходе своих предвыборных компаний призвали жителей Альберты "решительно проголосовать" за то, чтобы остаться в составе Канады.

Альберта является крупнейшим нефтедобывающий регионом Канады. На нее приходится около 80% добычи нефти в стране, а доказанные запасы углеводородов являются четвертыми по величине в мире.

Ранее сообщалось, что квебекская партия, выступающая за независимость франкоязычной провинции от Канады, лидирует на региональных выборах.