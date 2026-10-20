Жители Альберты высказались по поводу независимости от Канады 76,5% жителей Альберты проголосовали за сохранение региона в составе Канады

Москва20 окт Вести.По предварительным данным, 76,5% жителей канадской Альберты (806 570 человек) проголосовали за то, чтобы остаться в составе Канады. Об этом сообщает CBC.

За процесс обретения независимости от Канады выступили 23,5% населения региона.

Жители Альберты решительно отвергли предложение о проведении обязательного референдума по вопросу о начале процесса отделения говорится в публикации

Альберта является крупнейшим нефтедобывающий регионом Канады. На нее приходится около 80% добычи нефти в стране, а доказанные запасы углеводородов являются четвертыми по величине в мире.

Накануне сообщалось, что в канадской провинции Альберта пройдет голосование, на котором жители региона выскажут свое мнение относительно возможного отделения от Канады. Уточняется, что члены правительства и представители оппозиции в ходе своих предвыборных компаний призвали жителей Альберты "решительно проголосовать" за то, чтобы остаться в составе Канады.