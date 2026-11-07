Почти треть жителей Канады заявили о трудностях с оплатой основных расходов

Почти треть жителей Канады заявили о нехватке денег на основные нужды Почти треть жителей Канады заявили о трудностях с оплатой основных расходов

Москва7 ноя Вести.Около трети жителей Канады заявили в октябре о нехватке денег и трудностях с оплатой основных расходов, в том числе расходов на жилье, продукты, транспорт и одежду, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Статистической службы Канады.

В октябре 2026 года 29,7% канадцев проживали в семьях, которые за последние четыре недели столкнулись с трудностями при удовлетворении своих финансовых потребностей в транспорте, жилье, питании, одежде и других необходимых расходах приводит РИА Новости выдержку из отчета Статслужбы Канады

Таким образом, показатель вырос на 2% в годовом выражении до 27,7%.

Из 15 крупнейших агломераций Канады сама сложная обстановка отмечена на юге провинции Онтарио. Лучше всего ситуация сложилась в агломерации Квебека: там лишь 15,7% жителей испытывают нехватку денег на основные нужды.

Неполные семьи остаются самой уязвимой группой населения: 47,2% трудоспособных людей в таких семьях не могут покрыть основные потребности, тогда как среди пар с детьми доля составляет 33%, а среди пар без детей - 27,3%.

Между тем каждый третий ребенок в Молдавии живет в условиях бедности, испытывая трудности с доступом к образованию и здравоохранению.

Глобальный индекс многомерной бедности в этом году впервые вырос с 2010 года и составил 1,2 млрд человек. Почти 83% бедных проживают в сельской местности. Более 50% нуждающихся (617 млн) – дети.