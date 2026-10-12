ООН: число живущих в условиях бедности людей выросло с 2010 года

В ООН заявили о росте числа бедных людей ООН: число живущих в условиях бедности людей выросло с 2010 года

Москва12 окт Вести.Глобальный индекс многомерной бедности впервые вырос с 2010 года – с момента его создания. Об этом сообщила Программа развития ООН.

По данным Всемирной организации, число тех, кто живет в условиях нужды, составляет 1,2 млрд человек по всему миру. Это на 51,5 млн человек больше предыдущего значения.

Около 83% бедных проживают в сельской местности. Более половины нуждающихся (617 млн) – дети.

Администратор Программы Александер Де Кроо назвал рост бедности тревожным сигналом для всего мира. О подчеркнул, что прогресс в этом вопросе возможен только при условии скоординированных действий государств.

В мае генсек ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам Глобального форума по сокращению бедности и развитию в Пекине, заявил, что в условиях крайней нищеты во всем мире по-прежнему живут около 800 млн человек. По словам генсека всемирной организации, положение этих людей усугубляется конфликтами, изменением климата, углубляющимся неравенством и тяжелым долговым бременем.