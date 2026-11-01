Bani.md: в Молдавии каждый третий ребенок живет в условиях бедности

Каждый третий ребенок в Молдавии живет в условиях бедности Bani.md: в Молдавии каждый третий ребенок живет в условиях бедности

Москва1 ноя Вести.Каждый третий ребенок в Молдавии живет в условиях бедности, испытывая трудности с доступом к образованию и здравоохранению. Об этом пишет портал Bani.md​​​.

В 2025 году уровень абсолютной бедности среди детей в Молдавии составил 31,4%.

Многомерная бедность, включающая лишения, связанные с образованием, здравоохранением и условиями жизни, затронула 37,5% детей отмечается в публикации

В сельской местности Молдавии показатель многомерной бедности в детской среде достиг 58,4%.

Глобальный индекс многомерной бедности в этом году впервые вырос с 2010 года и составил 1,2 млрд человек. Около 83% бедных проживают в сельской местности. Более половины нуждающихся (617 млн) – дети.