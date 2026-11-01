Москва1 нояВести.Каждый третий ребенок в Молдавии живет в условиях бедности, испытывая трудности с доступом к образованию и здравоохранению. Об этом пишет портал Bani.md.
В 2025 году уровень абсолютной бедности среди детей в Молдавии составил 31,4%.
Многомерная бедность, включающая лишения, связанные с образованием, здравоохранением и условиями жизни, затронула 37,5% детейотмечается в публикации
В сельской местности Молдавии показатель многомерной бедности в детской среде достиг 58,4%.
Глобальный индекс многомерной бедности в этом году впервые вырос с 2010 года и составил 1,2 млрд человек. Около 83% бедных проживают в сельской местности. Более половины нуждающихся (617 млн) – дети.