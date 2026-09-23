Москва23 сенВести.Молдавский премьер-министр Василий Тофан в свете энергетического кризиса призвал граждан страны молиться о теплой зиме.
Как отметил премьер, в Молдавии может возникнуть проблема с дорогами из-за перепадов температур в случае теплой и влажной зимы, однако такие погодные условия обеспечат хороший урожай и позволят выжить в условиях высоких тарифов.
Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах – чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зимасказал он
Между тем глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Сергей Иванов выразил несогласие с позицией Тофана. Он убежден, что мягкая зима спровоцирует гибель зерновых культур и поставит фермеров в катастрофическое положение.
Ранее парламент Молдавии ввел режим ЧП в энергетике и гидрологии.