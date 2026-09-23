В Молдавии призвали молиться о теплой зиме на фоне энергокризиса Премьер Молдавии Тофан призвал граждан молиться о теплой зиме

Москва23 сен Вести.Молдавский премьер-министр Василий Тофан в свете энергетического кризиса призвал граждан страны молиться о теплой зиме.

Как отметил премьер, в Молдавии может возникнуть проблема с дорогами из-за перепадов температур в случае теплой и влажной зимы, однако такие погодные условия обеспечат хороший урожай и позволят выжить в условиях высоких тарифов.

Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах – чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима сказал он

Между тем глава парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Сергей Иванов выразил несогласие с позицией Тофана. Он убежден, что мягкая зима спровоцирует гибель зерновых культур и поставит фермеров в катастрофическое положение.

Ранее парламент Молдавии ввел режим ЧП в энергетике и гидрологии.