Москва21 сен Вести.Президент Молдавии Майя Санду созывает 21 сентября Совет безопасности, чтобы обсудить план действий в условиях энергетического кризиса.

Рост цен на газ и электроэнергию стал причиной энергетического кризиса в Молдавии. В 2025 году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории. Это привело к сокращению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

На повестке дня - влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду говорится в сообщении на сайте администрации главы государства

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что планы властей Молдавии увеличить военные расходы не будут продуктивными и не помогут урегулировать ситуацию в Приднестровье.