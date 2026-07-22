Санду привела к присяге новое правительство Молдавии во главе с Тофаном Василе Тофан официально вступил в должность премьер-министра Молдавии

Москва22 июл Вести.Президент Молдавии Майя Санду привела к присяге новый кабинет министров во главе с премьер-министром Василе Тофаном. Торжественная церемония состоялась в здании администрации главы государства и транслировалась в прямом эфире на сайте правительства.

В своём обращении Санду призвала членов правительства сделать приоритетом усилия по европейской интеграции в ближайшие месяцы, а также сосредоточиться на стимулировании экономического роста, улучшении делового климата и обеспечении государственной безопасности.

Кандидатура Тофана была выдвинута после отставки прежнего премьера Александра Мунтяну, покинувшего пост на фоне громкого коррупционного скандала в правящей партии. Представители оппозиции бойкотировали процедуру утверждения правительства, указав на кулуарный характер принятия решений и тот факт, что три четверти министров сохранили свои портфели.

Экс-президент республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что смена лиц в правительстве не решит глубокого кризиса, и спрогнозировал проведение досрочных парламентских выборов в стране в ближайшие месяцы.