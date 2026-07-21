Парламент Молдавии утвердил программу и состав кабмина во главе с Тофаном

Парламент Молдавии утвердил состав кабмина во главе с финансистом Тофаном Парламент Молдавии утвердил программу и состав кабмина во главе с Тофаном

Москва21 июл Вести.Парламент Молдавии утвердил состав и программу правительства во главе с премьером - финансистом Василе Тофаном. Об этом председатель законодательного органа Игорь Гросу объявил на заседании, которое показали на сайте парламента.

На этом посту Тофан сменит Александра Мунтяну, который стал уже третьим досрочно покинувшим пост главы кабмина за пять лет при правящей "Партии действия и солидарности" (ПДС).

Голосами 53 депутатов одобрен проект постановления об утверждении программы и выражении вотума доверия правительству сказал Гросу

Поддержку правительству выразили только депутаты ПДС. Все оппозиционные партии раскритиковали программу и состав кабмина, голосовали против.

Ранее вице-председатель Исполнительного комитета (правительство автономии) Гагаузии Илья Узун обвинил Кишинев в политике против молдавской государственности.