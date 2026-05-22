Москва22 маяВести.Деятельность президента Молдавии Майи Санду в Европе курирует французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов.
Он уточнил, что не считает Санду самостоятельным политиком.
В Европе главный куратор Санду — это наверняка в значительной мере Макрон. Сама же она — воспитанница западных финансовых институтов. Санду находится под полным контролем глобалистовпояснил Сафонов
Ранее представители Либерально-демократической партии в Молдавии раскритиковали решение Санду по обмену гражданами с РФ. Оппозиционеры обвинили ее в "сознательной государственной измене".