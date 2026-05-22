Политолог назвал имя европейского куратора Майи Санду Политолог Сафонов: куратором Санду в Европе является президент Франции Макрон

Москва22 мая Вести.Деятельность президента Молдавии Майи Санду в Европе курирует французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов.

Он уточнил, что не считает Санду самостоятельным политиком.

В Европе главный куратор Санду — это наверняка в значительной мере Макрон. Сама же она — воспитанница западных финансовых институтов. Санду находится под полным контролем глобалистов пояснил Сафонов

Ранее представители Либерально-демократической партии в Молдавии раскритиковали решение Санду по обмену гражданами с РФ. Оппозиционеры обвинили ее в "сознательной государственной измене".