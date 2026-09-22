Москва22 сенВести.На внеочередном заседании парламент Молдавии утвердил введение режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии. Об этом сообщил спикер законодательного органа Игорь Гросу.
Заседание продолжалось около пяти часов. Режим введен сроком на 60 дней с 26 сентября. Причиной энергетического кризиса в Молдавии стал рост цен на газ и электроэнергию.
Накануне президент республики Майя Санду созвала Совет безопасности для обсуждения плана действий в условиях энергетического кризиса.
За введение ЧП проголосовало 54 депутатазаявил Гросу на заседании парламента
В 2025 году Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, что привело к сокращению выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.