В Алуште ввели режим ЧС из-за отсутствия электричества более двух суток В Алуште введен режим ЧС из-за атак ВСУ и длительных отключений света

Москва25 июл Вести.В Алуште действует режим чрезвычайной ситуации в связи с атаками Вооруженных сил Украины и длительным отсутствием электричества. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева в мессенджере MAX.

Сегодня состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам заседания в нашем муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации в связи с вражескими атаками и длительным отсутствием электроэнергии написала Галина Огнева

По данным Алуштинского филиала "Крымэнерго", более 48 часов без света остаются абоненты региона, за исключением населенных пунктов Генеральское, Лесное, Малореченское, Рыбачье и Солнечногорское. Списки переданы в Министерство труда и социальной защиты и ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

С 27 июля граждане смогут подать заявления через портал "Госуслуги". Также откроют дополнительные пункты приема в Алуште.

Глава администрации призвала жителей доверять только официальным источникам.