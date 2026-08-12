Всемирный банк: за пять лет уровень бедности на Украине удвоился

Всемирный банк: уровень бедности на Украине за пять лет увеличился вдвое Всемирный банк: за пять лет уровень бедности на Украине удвоился

Москва12 авг Вести.Доля жителей Украины, находящихся за чертой бедности, в 2025 году достигла 41,6%, удвоившись с начала конфликта. Такую оценку приводит Всемирный банк в докладе о социальных условиях в стране.

В 2025 году показатель вырос с 37% до 41,6%. Расчеты Всемирного банка основаны не на данных украинского правительства, а на собственном моделировании с использованием статистики.

При этом возрос разрыв в благосостоянии. Реальные доходы наиболее малообеспеченных семей снизились более чем на 30%, в то время как у самой состоятельной части населения выросли более чем на 10%.

Одним из основных факторов Всемирный банк называет удорожание жизни. К 2025 году продукты стоили примерно на 70-80% дороже, чем в начале конфликта, а в отдельных регионах рост приблизился к 90%. Цены на жилье и коммунальные услуги выросли на 50-70%.

Ранее сообщалось, что в ежегодном рейтинге, который составил британский журнал The Economist , Киев вошел в десятку наименее пригодных для жизни городов мира.