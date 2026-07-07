Economist: Киев попал в десятку наименее пригодных для жизни городов в мире

Economist оценил уровень жизни в Киеве ниже, чем в столице Зимбабве Economist: Киев попал в десятку наименее пригодных для жизни городов в мире

Москва7 июл Вести.Киев вошел в десятку наименее пригодных для жизни городов мира в ежегодном рейтинге, который составил британский журнал The Economist.

В списке издания Киев занял 166-е место из 173 возможных. Строчкой выше оказалась столица Зимбабве Хараре.

Хуже Киева оказались только Порт-Морсби (Папуа – Новая гвинея), Лагос (Нигерия), Алжир, Карачи (Пакистан), Дакка (Бангладеш), Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия).

Рейтинг формируется по следующим критериям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

В последнее время Киев и другие украинские города сталкиваются с регулярными отключениями света. Власти Украины предупреждали население, что этим летом страну "накроют" долгие отключения света, до пяти часов в сутки.