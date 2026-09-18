ФАО: число голодающих жителей Земли к 2030 году может составить 520 миллионов

Голод к 2030 году: в ООН предупредили о риске для полумиллиарда человек ФАО: число голодающих жителей Земли к 2030 году может составить 520 миллионов

Москва18 сен Вести.Число людей, страдающих от голода, к 2030 году может достичь 520 миллионов человек. Такой прогноз сделал глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

Он отметил, что основной причиной ухудшения ситуации является конфликт на Ближнем Востоке. Собеседник агентства уточнил, что до начала эскалации количество голодающих оценивалось в 503 миллиона.

С учетом влияния конфликта на Ближнем Востоке, к 2030 году от 510 до 520 миллионов человек по-прежнему будут сталкиваться с проблемой голода сказал Кобяков в интервью РИА Новости

Он уточнил, что в прогнозах не учитывались другие возможные негативные факторы, такие как экстремальные погодные явления, которые могут усугубить положение.

К концу 2027 года число людей с острой нехваткой продовольствия может увеличиться минимум на 49 миллионов из-за климатического явления Эль-Ниньо, следует из доклада Всемирной продовольственной программы ООН.