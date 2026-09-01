Москва1 сен Вести.Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН из-за критической нехватки финансирования сократит число получающих помощь жителей Западного берега реки Иордан вдвое – до 200 тысяч человек, сообщает организация.

Согласно заявлению ВПП, продовольствия не хватает 900 тысяч палестинцев Западного берега, число нуждающихся с 2023 года выросло более чем вдвое.

На сегодняшний день помощь ВПП охватывает 400 тысяч наиболее уязвимых жителей, но начиная с этого месяца эта цифра будет сокращена до 200 000 говорится в сообщении

Нехватка денег влияет и на работу организации в секторе Газа.