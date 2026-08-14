Лондон намерен урезать прямую помощь странам Африки более чем на 40%

Великобритания сократит прямую помощь странам Африки более чем на 40% Лондон намерен урезать прямую помощь странам Африки более чем на 40%

Москва14 авг Вести.Правительство Великобритании урежет объем прямой экономической помощи, которую Лондон оказывает ряду стран Африки и Ближнего Востока, на 40%. Об этом пишет издание Financial Times.

Газета указывает, что такая политика стала прямым следствием сокращения ассигнований ,направляемых Великобританией на поддержку зарубежных государств, с 0,5% до 0,3% валового национального дохода (ВНД).

В статье приводится сравнение с показателями финансирования за 2024–2025 финансовый год и целевые значения, которые ожидаются к 2028–2029 году. Помощь Сьерра-Леоне сократится на 83%, Сомали – на 49%, Южного Судана – на 46%, Демократической Республике Конго – на 29%, Сирии – на 55%, а Афганистану – на 39%.

Сэкономленные средства будут направлены на финансирование оборонных расходов. Уточняется, что финансирование зарубежных организаций, таких как ООН, не будет сокращаться в ближайшем будущем.

Ранее была раскрыта причина, из-за которой бюджет Британии ежегодно теряет около 125 млрд фунтов стерлингов.