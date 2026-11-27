В ООН заявили о риске острого дефицита продовольствия в 16 регионах ООН: 16 регионам грозит острая нехватка продовольствия в следующие полгода

Москва27 ноя Вести.В период с декабря 2026 года по май 2027 года в 16 "горячих точках" мира серьезно усилится нехватка продовольствия. Это следует из нового доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Ситуация с острой нехваткой продовольствия значительно ухудшится в 16 "горячих точках" в мире​​​. Пять стран вызывают наибольшую обеспокоенность: Судан, Южный Судан, Сомали, некоторые районы Нигерии и Йемен говорится в документе

Основными факторами ухудшения ситуации продолжают вооруженные конфликты, перемещение населения, экономическое давление и климатические потрясения.

В ООН также отметили, что к списку "очагов голода" добавились четыре новых региона: Чад, Уганда, страны Южной Африки (Эсватини, Малави, Мозамбик, Замбия и Зимбабве) и Центральноамериканский засушливый коридор. В последних двух климатическое явление Эль-Ниньо создает дополнительные риски для сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности.