Москва27 нояВести.В период с декабря 2026 года по май 2027 года в 16 "горячих точках" мира серьезно усилится нехватка продовольствия. Это следует из нового доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
Ситуация с острой нехваткой продовольствия значительно ухудшится в 16 "горячих точках" в мире. Пять стран вызывают наибольшую обеспокоенность: Судан, Южный Судан, Сомали, некоторые районы Нигерии и Йеменговорится в документе
Основными факторами ухудшения ситуации продолжают вооруженные конфликты, перемещение населения, экономическое давление и климатические потрясения.
В ООН также отметили, что к списку "очагов голода" добавились четыре новых региона: Чад, Уганда, страны Южной Африки (Эсватини, Малави, Мозамбик, Замбия и Зимбабве) и Центральноамериканский засушливый коридор. В последних двух климатическое явление Эль-Ниньо создает дополнительные риски для сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности.