ООН: 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

2026 год станет самым жарким за всю историю наблюдений ООН: 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Москва9 ноя Вести.2026 год может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Дополнительный рост глобальной температуры ожидается из-за развития природного климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад ООН.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, влияние Эль-Ниньо будет ощущаться до февраля 2027 года. Явление меняет температурный режим и характер осадков в разных частях планеты, повышая вероятность засух, наводнений и экстремальной жары.

Согласно докладу ООН о состоянии климата … этот год уже сейчас может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений: температура с января по сентябрь на 1,47°C (2,65°F) превысит доиндустриальный уровень говорится в статье

По данным европейской климатической службы "Коперник", в 2026 году глобальная температура может превысить доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. Этот порог уже был превышен в 2024 году, ставшим самым жарким за всю историю наблюдений.

Ученые также отмечают ускорение повышения уровня моря и продолжающийся нагрев океанов. По оценкам ООН, даже при выполнении действующих климатических обязательств странами к концу столетия глобальное потепление может достичь 2,6°C, что усилит риски экстремальных погодных явлений.