Уровень бедности на Украине оценили примерно в 41% Всемирный банк оценил уровень бедности на Украине примерно в 41%

Москва24 ноя Вести.Уровень бедности на Украине в 2026 году оценивается примерно в 41%. Это следует из отчета Всемирного банка.

Исследование основано на телефонных опросах Всемирного банка и Киевского международного института социологии, проведенных в период с мая по сентябрь 2026 года. Для расчета аналитики использовали фактический прожиточный минимум Минсоцполитики Украины. В докладе черта бедности определена на уровне 8 613 гривен в месяц (около 191 доллара) – среднем значении за январь–август 2026 года.

Так, около 60% опрошенных жителей республики оценили свое финансовое положение хуже, чем ранее. В третьем квартале 26% респондентов сообщили, что у них нет сбережений. Почти 25% домохозяйств нижнего квинтиля не смогли оплатить коммунальные счета за предыдущий месяц.

В банке считают, что дальнейший рост бедности сдержали государственные выплаты. Речь идет прежде всего о пенсиях, которые выросли на 4,2%. Доходы от производства сельскохозяйственной продукции при этом сократились примерно на 13%, а от бизнеса и самозанятости – более чем на 19%.

Организация также указывает, что зимой риск ухудшения материального положения может стать выше из-за ограниченных сбережений и долгов за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что у Украины осталось две недели на то, чтобы выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 252,2 млн долларов.

Долг Киева перед МВФ и Европейским союзом (ЕС) составляет 101,42 млрд долларов. Большая часть этой суммы – 80,6% (81,72 млрд долларов) – Украина должна ЕС.