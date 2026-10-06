Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год до 1,2% Эксперты Всемирного банка пересмотрели ожидания по украинской экономике

Москва6 окт Вести.Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на текущий год, снизив показатель до 1,2%. Об этом сообщается в новом региональном докладе организации, посвященном странам Европы.

Как отмечается в документе, замедление темпов роста до минимальных за последние четыре года значений связано с активизацией ударов по объектам критической инфраструктуры, а также с серьезными сбоями в экспортных поставках.

При этом эксперты банка прогнозируют подъем украинской экономики на 1,5% в 2027 году и на 3% в 2028-м, исходя из базового предположения о продолжении активных боевых действий и в следующем году.