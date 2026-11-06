Москва6 нояВести.Украина потеряет 1,9% ВВП из-за ударов по логистике, промышленным производствам, а также из-за блокады морских портов. Об этом в своем отчете сообщает украинский Нацбанк.
Кроме того, ухудшился прогноз по росту ВВП. Если раньше Нацбанк ожидал увеличение на 1,8%, то теперь речь идет о снижении на 0,4%.
Отрицательный вклад в изменение ВВП оценен в 1,9 п. п.говорится в отчете
Самые серьезные потери зафиксированы в металлургии и сфере добычи полезных ископаемых. В частности, прекращение работы крупнейших сталелитейных заводов будет стоить Украине в 0,7%.
Повреждение инфраструктуры также повлияет на инфляцию, которая только из-за этого фактора увеличится на 0,7%. А в целом годовая инфляция ожидается на уровне от 10 до 12,5%.