Украина потеряет почти 2% ВВП из-за ударов по логистике и блокады портов

Нацбанк Украины подсчитал потери ВВП из-за повреждения инфраструктуры Украина потеряет почти 2% ВВП из-за ударов по логистике и блокады портов

Москва6 ноя Вести.Украина потеряет 1,9% ВВП из-за ударов по логистике, промышленным производствам, а также из-за блокады морских портов. Об этом в своем отчете сообщает украинский Нацбанк.

Кроме того, ухудшился прогноз по росту ВВП. Если раньше Нацбанк ожидал увеличение на 1,8%, то теперь речь идет о снижении на 0,4%.

Отрицательный вклад в изменение ВВП оценен в 1,9 п. п. говорится в отчете

Самые серьезные потери зафиксированы в металлургии и сфере добычи полезных ископаемых. В частности, прекращение работы крупнейших сталелитейных заводов будет стоить Украине в 0,7%.

Повреждение инфраструктуры также повлияет на инфляцию, которая только из-за этого фактора увеличится на 0,7%. А в целом годовая инфляция ожидается на уровне от 10 до 12,5%.