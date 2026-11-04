Москва4 ноя Вести.Украина может остаться без собственной металлургической промышленности, так как работа большинства предприятий остановлена. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

В качестве примера журналисты приводят предприятие ArcelorMittal в городе Кривой Рог, где работали около 16 тысяч человек. После ударов комбинат остановил все доменные печи. Теперь для возобновления работы предприятия потребуются миллионы долларов.

Руководство Кривого Рога называет ситуацию экономической катастрофой, так как металлургия давала до 40% налогов городу.

Аналогичная ситуация наблюдается во временно оккупированном ВСУ Запорожье, где закрылся "Запорожсталь". Кроме того, не работают "Камет-сталь" и "Интерпайп сталь" в Днепропетровской области.

Негативно на металлургической промышленности сказываются также блокада черноморских портов и перебои с поставками электроэнергии. Кроме того, с 2022 года Украина потеряла до 40% своей металлургической промышленности – например, завод в Мариуполе.

Всего доля металлургии в экономике страны сократилась с 12% в 2018 до 5,5% в 2025 году.