Визит Зеленского в Канаду вызвал недовольство местных жителей "Северный Ветер": жители Канады негативно отреагировали на визит Зеленского

Москва15 сен Вести.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Канаду вызвал недовольство местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".

После того как канадские СМИ объявили об очередном пакете помощи для Украины, социальные сети взорвались негодованием канадцев по этому поводу говорится в сообщении



Кроме того, приезд Зеленского вызвал недовольство украинцев в Канаде из-за слухов, что Оттава может начать высылку беженцев и отменить социальные выплаты, отмечает Telegram-канал.

В рамках визита Зеленский обсуждал вопрос о беженцах, в частности, высылку из Канады украинцев призывного возраста, указывается в сообщении.

14 сентября премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что в ближайшее время Киев получит финансовую помощь в размере 841 миллион долларов под гарантии Канады.