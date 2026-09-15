Москва15 сенВести.Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Канаду вызвал недовольство местных жителей. Об этом пишет Telegram-канал "Северный Ветер".
После того как канадские СМИ объявили об очередном пакете помощи для Украины, социальные сети взорвались негодованием канадцев по этому поводуговорится в сообщении
Кроме того, приезд Зеленского вызвал недовольство украинцев в Канаде из-за слухов, что Оттава может начать высылку беженцев и отменить социальные выплаты, отмечает Telegram-канал.
В рамках визита Зеленский обсуждал вопрос о беженцах, в частности, высылку из Канады украинцев призывного возраста, указывается в сообщении.
14 сентября премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что в ближайшее время Киев получит финансовую помощь в размере 841 миллион долларов под гарантии Канады.