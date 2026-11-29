Москва29 ноя Вести.Почти 60% жителей Швейцарии поддержали смягчение правил экспорта и реэкспорта швейцарского оружия, в том числе в страны, участвующие в вооруженных конфликтах. Об этом свидетельствуют предварительные итоги референдума.

Общенациональное голосование проходит в Швейцарии в воскресенье. Один из вынесенных на него вопросов касается поправок к закону о торговле оружием. В случае их одобрения Берн сможет поставлять военные материалы государствам, вовлеченным в вооруженные конфликты, а также разрешать их дальнейшую перепродажу.

По первым данным, опубликованным на официальном портале правительства Voteinfo, к 12.00 по местному времени (14.00 мск) поправки поддержали 58% проголосовавших.

При этом результаты различаются по регионам. В Цюрихе за инициативу высказались более 61% участников голосования, тогда как в Женеве ее отклонили: против поправок проголосовали почти 54% граждан.

Накануне, 28 ноября, жители Тайваня на общенациональном референдуме проголосовали за отмену политики "безъядерного острова" и возвращение к использованию атомной энергетики.