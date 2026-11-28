Жители Тайваня на референдуме поддержали возвращение к ядерной энергетике Тайвань отказался от политики безъядерного острова по итогам референдума

Москва28 ноя Вести.Жители Тайваня на общенациональном референдуме проголосовали за отмену политики "безъядерного острова" и возвращение к использованию атомной энергетики. Об этом свидетельствуют официальные данные Центральной избирательной комиссии Тайваня по итогам подсчета голосов со всех участков.

За возрождение атомной генерации ради стимулирования экономики высказались 7,43 миллиона человек (против — 4,56 миллиона), что составило свыше 37% от общего числа зарегистрированных избирателей и превысило необходимый по закону порог в 25%.

Остров полностью свернул работу АЭС в мае 2025 года после остановки последнего реактора станции Мааньшань, однако острый дефицит мощностей для растущей промышленности заставил граждан пересмотреть это решение.