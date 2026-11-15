WNA: в Европе многие осознали важность атомной энергетики Бильбао-и-Леон: у Европы открылись глаза на ключевую роль атомной энергетики

Москва15 ноя Вести.Практически все страны Европы, планировавшие отказ от атомной энергетики, сейчас меняют отношение к ней. Об этом заявила в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьевой генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Сама Бильбао-и-Леон.

Свое интервью она дала на полях форума "Мировые атомные дни" в Антальи.

Нынешняя сложная геополитическая обстановка и угроза серьезного кризиса действительно открыли многим глаза на ключевую роль атомной энергетики. Большинство европейских стран — практически каждая страна в Европе, за исключением, пожалуй, Испании — меняют курс. Они собираются продлевать срок эксплуатации своего действующего парка АЭС настолько, насколько это технически возможно. Новые атомные электростанции уже строятся или проектируются в Швеции, Франции, Нидерландах, Словакии. Буквально пару недель назад новый энергоблок был подключен к сети в Чехии отметила Бильбао-и-Леон

Также на полях форума "Мировые атомные дни" генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Росатом гордится доверием других государств в сфере атомной энергетики.