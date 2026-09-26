Москва26 сен Вести.Такие европейские страны, как Дания, Норвегия, Сербия и Италия, которые традиционно не смотрели в сторону ядерной энергетики, сейчас осознают важность ее развития. Об этом ИС "Вести" рассказала генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Сама Бильбао-и-Леон.

Она добавила, что многие государства сейчас осознают невозможность оставаться конкурентоспособными без атомных электростанций.

Такие страны, как Италия, Сербия, Дания и Норвегия, которые традиционно не поддерживали ядерную энергетику и даже ее не рассматривали, теперь меняют курс и намерены внедрять разработки в этой сфере. Это вопрос прагматизма. В настоящее время многие государства осознают, что без атомных электростанций просто невозможно быть конкурентоспособными, достичь автономности и независимости заявила Бильбао-и-Леон

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев прокомментировал строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш. По его словам, ввод ее в эксплуатацию обеспечит больше 10% энергопотребления страны.