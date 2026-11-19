"Синьхуа": Трамп заявил Си Цзиньпину, что не поддерживает независимость Тайваня

Трамп заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня "Синьхуа": Трамп заявил Си Цзиньпину, что не поддерживает независимость Тайваня

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Об этом сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".

Соединенные Штаты не поддерживают "независимость Тайваня" говорится в публикации агентства

Как передает агентство, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость ответственного подхода Вашингтона к тайваньскому вопросу. По его словам, США должны принимать решения, которые позволят избежать серьезных препятствий в развитии китайско-американских отношений.

По информации "Синьхуа", Трамп в ходе встречи отметил, что США и Китай обладают значительным влиянием и должны совместно содействовать поддержанию миропорядка.

Встреча Трампа и Си прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры длились чуть больше часа.