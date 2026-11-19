Москва19 нояВести.Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Об этом сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".
Соединенные Штаты не поддерживают "независимость Тайваня"говорится в публикации агентства
Как передает агентство, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость ответственного подхода Вашингтона к тайваньскому вопросу. По его словам, США должны принимать решения, которые позволят избежать серьезных препятствий в развитии китайско-американских отношений.
По информации "Синьхуа", Трамп в ходе встречи отметил, что США и Китай обладают значительным влиянием и должны совместно содействовать поддержанию миропорядка.
Встреча Трампа и Си прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры длились чуть больше часа.