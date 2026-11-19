Трамп: США и Китай хотят помочь завершить конфликт между Россией и Украиной

Трамп сообщил, что они с Си хотят помочь завершить конфликт между РФ и Украиной Трамп: США и Китай хотят помочь завершить конфликт между Россией и Украиной

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне указал на желание американской и китайской сторон оказать содействие завершению украинского конфликта, сообщает телеканал Fox News.

Мы оба хотим помочь в том, что касается войны между Россией и Украиной. Мы хотели бы, чтобы она закончилась. Думаю, я вполне могу говорить за нас обоих сказал глава Белого дома

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретились для проведения двусторонней встречи на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.