VoteInfo: противники инициативы о нейтралитете лидируют в Швейцарии

Противники инициативы о нейтралитете лидируют на референдуме в Швейцарии VoteInfo: противники инициативы о нейтралитете лидируют в Швейцарии

Москва27 сен Вести.Противники инициативы о закреплении в конституции Швейцарии принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета лидируют на голосовании по итогам первого подсчета голосов.

Принцип нейтралитета исключает возможность вступления конфедерации в НАТО.

По информации официального приложения Федеральной канцелярии Швейцарии VoteInfo, промежуточные данные свидетельствуют о том, что против инициативы выступают 68,77%.

На текущий момент явка достигает 47,31%.

Для принятия инициативы за нее должны проголосовать большинство избирателей по стране в целом и большинство кантонов.

Инициативу о проведении плебисцита поддержало большинство избирателей и кантонов Швейцарии. Было собрано более 130 тысяч подписей в поддержку проведения народного волеизъявления. В стране также прошли несколько митингов за отмену санкций.