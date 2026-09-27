Москва27 сенВести.Противники инициативы о закреплении в конституции Швейцарии принципа вечного и всеобъемлющего нейтралитета лидируют на голосовании по итогам первого подсчета голосов.
Принцип нейтралитета исключает возможность вступления конфедерации в НАТО.
По информации официального приложения Федеральной канцелярии Швейцарии VoteInfo, промежуточные данные свидетельствуют о том, что против инициативы выступают 68,77%.
На текущий момент явка достигает 47,31%.
Для принятия инициативы за нее должны проголосовать большинство избирателей по стране в целом и большинство кантонов.
Инициативу о проведении плебисцита поддержало большинство избирателей и кантонов Швейцарии. Было собрано более 130 тысяч подписей в поддержку проведения народного волеизъявления. В стране также прошли несколько митингов за отмену санкций.