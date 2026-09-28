Юрист Крузе раскрыл причину провала референдума в Швейцарии Крузе: влияние атлантистов на власти Швейцарии привело к провалу референдума

Москва28 сен Вести.Провал референдума об ужесточении нейтралитета Швейцарии произошел на фоне усиления влияния трансатлантических кругов на ключевые институты и СМИ страны, заявил швейцарский юрист, член независимого экспертного Совета по нейтралитету Филипп Крузе в интервью ТАСС.

Подобное развитие событий можно объяснить только растущим влиянием трансатлантических кругов на правительство и средства массовой информации Швейцарии, которые в последние месяцы допускали лишь одну точку зрения - отклонение инициативы приводит ТАСС слова Крузе

Отказ от нейтралитета отвечает исключительно интересам США, Евросоюза (ЕС) и НАТО, но не интересам Швейцарии, подчеркнул Крузе.

Итоги голосования по нейтралитету Швейцарии показали, что большинство жителей не осознает, что страна уже давно не придерживается нейтралитета, уточнил юрист и добавил, что очень разочарован итогами голосования.

Не ожидал, что ее отклонят со столь явным перевесом. Очевидно, подавляющее большинство швейцарцев не осознает, что Швейцария уже давно перестала оставаться нейтральной, встала на сторону одного из участников [конфликта на Украине], и, соответственно, мы подвергаем нашу безопасность новым серьезным рискам подчеркнул Крузе

По его мнению, о нейтралитете "не может идти речи" после того, как Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, заблокировала миллиардные активы России и не пригласила представителей Москвы на конференцию по Украине в швейцарский Бюргеншток.

Жители Швейцарии проголосовали против закрепления в конституции страны "постоянного и вооруженного" нейтралитета, а также против запрета на вступление в любые военные союзы и отказа от санкций в отношении воюющих стран.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что провал референдума об ужесточении нейтралитета Швейцарии значит, что страна сохранила за собой свободу действий.