Глава МИД Швейцарии: итоги референдума – это еще не отказ от нейтралитета

В Швейцарии считают, что итоги референдума – это не отказ от нейтралитета Глава МИД Швейцарии: итоги референдума – это еще не отказ от нейтралитета

Москва27 сен Вести.Голосование на референдуме в Швейцарии против сохранения нейтралитета еще не отказ от него. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции по итогам голосования, сообщает ТАСС.

Швейцария была нейтральной вчера, она нейтральна сегодня и останется нейтральной в будущем уверен Кассис

По словам главы МИД Швейцарии, отклонив инициативу, избиратели решили не закреплять в конституции более жесткие рамки применения нейтралитета. Кассис напомнил, что нейтралитет страны никогда не был застывшим и с течением времени адаптировался к реалиям.

Федеральное статистической бюро Швейцарии 27 сентября опубликовало данные голосования, из которых следует, что большинство швейцарцев проголосовало против инициативы "Сохраним швейцарский нейтралитет".