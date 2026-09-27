Москва27 сенВести.Голосование на референдуме в Швейцарии против сохранения нейтралитета еще не отказ от него. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции по итогам голосования, сообщает ТАСС.
Швейцария была нейтральной вчера, она нейтральна сегодня и останется нейтральной в будущемуверен Кассис
По словам главы МИД Швейцарии, отклонив инициативу, избиратели решили не закреплять в конституции более жесткие рамки применения нейтралитета. Кассис напомнил, что нейтралитет страны никогда не был застывшим и с течением времени адаптировался к реалиям.
Федеральное статистической бюро Швейцарии 27 сентября опубликовало данные голосования, из которых следует, что большинство швейцарцев проголосовало против инициативы "Сохраним швейцарский нейтралитет".