Швейцария хочет разрешить экспорт оружия в 36 стран Швейцария хочет разрешить экспорт оружия в 36 стран после референдума

Москва14 ноя Вести.Власти Швейцарии надеются утвердить на референдуме 29 ноября принятые парламентом поправки к закону о военных материалах, которые допускают экспорт вооружений в 36 стран, даже если те будут участвовать в вооруженных конфликтах.

В комментарии ТАСС представитель Государственного секретариата экономики страны Франсуаза Чанц подчеркнула, что разрешать планируется тот экспорт, который не дает "соответствующей стороне в конфликте военного преимущества".

Она также сообщила, что поправки не означают автоматизма при принятии решений, а каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке.

Действующее законодательство Швейцарии запрещает экспорт и реэкспорт вооружений в зоны военных конфликтов в связи с нейтральным статусом. В декабре 2025 года экспортные правила были смягчены, но потом на 29 ноября был назначен общенациональный референдум.

Новые правила позволят поставлять 36 государствам швейцарские вооружения даже в случае их участия в вооруженных конфликтах, если поставки не противоречат международному праву нейтралитета и интересам безопасности страны.

И если раньше декларация о запрете передачи швейцарского оружия третьим странам без согласия Берна была обязательным условием, то теперь швейцарская сторона сможет запрашивать ее при наличии внешнеполитических соображений.