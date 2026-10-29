МИД Швейцарии сообщил о готовности предоставить площадку для диалога по Украине

Швейцария выразила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине МИД Швейцарии сообщил о готовности предоставить площадку для диалога по Украине

Москва29 окт Вести.Швейцария готова предоставить площадку для переговоров и поддерживает контакты со всеми сторонами по урегулированию украинского конфликта. Об этом РИА Новости рассказали в МИД конфедерации.

Там уточнили, что швейцарская сторона поддерживает любые инициативы, направленные на достижение украинского урегулирования.

Федеральный департамент иностранных дел поддерживает контакты со всеми сторонами и неизменно предлагает свои добрые услуги заявили в ведомстве

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что никто не намерен приглашать представителей Европы за стол переговоров по Украине. Он добавил, что существует договоренность только о возобновлении трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США.