Москва26 октВести.Швейцария предложила посреднические услуги для поиска пути к миру между Россией и Украиной, сообщают "Известия" со ссылкой на МИД Швейцарии.
МИД Швейцарии поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои посреднические услуги, чтобы содействовать поиску пути к мируотметила швейцарская сторона
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что переговоры с Россией со стороны Европы должна вести Рига. По его мнению, в Латвии знают русский язык и "знают русский народ". Юрканс предложил Латвии направить заявку в Евросоюз (ЕС), чтобы выступить в качестве переговорщика с Россией.