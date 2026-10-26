Швейцария предложила содействие в достижении мира на Украине Швейцария готова помочь наладить мирный диалог по Украине

Москва26 окт Вести.Швейцария предложила посреднические услуги для поиска пути к миру между Россией и Украиной, сообщают "Известия" со ссылкой на МИД Швейцарии.

МИД Швейцарии поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои посреднические услуги, чтобы содействовать поиску пути к миру отметила швейцарская сторона

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что переговоры с Россией со стороны Европы должна вести Рига. По его мнению, в Латвии знают русский язык и "знают русский народ". Юрканс предложил Латвии направить заявку в Евросоюз (ЕС), чтобы выступить в качестве переговорщика с Россией.